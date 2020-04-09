Украинский рэпер и продюсер Потап присоединился к популярному флешмобу FlipTheSwitch. Он примерил платье Насти Каменских и шубку своей собаки по кличке Мими.

Соответствующие ролики Потап опубликовал в своем Instagram.

Алексей Потапенко и Настя Каменских присоединились к популярному в Сети челленджу FlipTheSwitch. Суть флешмоба в том, что пары по щелчку “перевоплощаются” друг в друга, меняясь одеждой и аксессуарами.

В одной версии Потап примерил платье и разноцветную шубу Каменских, а она — его костюм.

Другой ролик Потап решил сделать оригинальнее, надев светлую шубу, похожую по цвету на шерсть домашнего питомца Каменских — болонки по кличке Мими.