Соответствующие ролики Потап опубликовал в своем Instagram.
Алексей Потапенко и Настя Каменских присоединились к популярному в Сети челленджу FlipTheSwitch. Суть флешмоба в том, что пары по щелчку “перевоплощаются” друг в друга, меняясь одеждой и аксессуарами.
В одной версии Потап примерил платье и разноцветную шубу Каменских, а она — его костюм.
Другой ролик Потап решил сделать оригинальнее, надев светлую шубу, похожую по цвету на шерсть домашнего питомца Каменских — болонки по кличке Мими.
- Американский актер Уилл Смит запустил многосерийный проект под названием “Will From Home”.