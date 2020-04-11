Соответствующее фото он опубликовал в Instagram.
“Прекрасное время, чтобы попрактиковаться в позе”, — написал Баена в подписи к снимку.
Отметим, Джозеф — внебрачный сын Шварценеггера и его бывшей домработницы Милдред Баена. Помимо Джозефа у Шварценеггера четверо совместных детей с супругой Марией Шрайвер.
Отец Джозефа, как известно, был не только актером и губернатором Калифорнии, но и профессиональным бодибилдером. Он шесть раз подряд выигрывая соревнования Мистер Олимпия.
На снимке Баена повторил одну из знаменитых бодибилдерских поз отца.
Пост Джозеф Баены собрал более 20 тысяч лайков и десятки восторженных комментариев. Комментаторы отмечали сходство Джозефа с отцом и писали ему слова поддержки.
- Ранее сообщалось, что известный актер и политик Арнольд Шварценеггер пожертвовал $1 млн на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19.