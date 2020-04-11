Соответствующее фото он опубликовал в Instagram.

“Прекрасное время, чтобы попрактиковаться в позе”, — написал Баена в подписи к снимку.

Отметим, Джозеф — внебрачный сын Шварценеггера и его бывшей домработницы Милдред Баена. Помимо Джозефа у Шварценеггера четверо совместных детей с супругой Марией Шрайвер.

Отец Джозефа, как известно, был не только актером и губернатором Калифорнии, но и профессиональным бодибилдером. Он шесть раз подряд выигрывая соревнования Мистер Олимпия.

На снимке Баена повторил одну из знаменитых бодибилдерских поз отца.

Фото из открытых источников

Пост Джозеф Баены собрал более 20 тысяч лайков и десятки восторженных комментариев. Комментаторы отмечали сходство Джозефа с отцом и писали ему слова поддержки.