22-летний сын Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена повторил одну из самых знаковых бодибилдерских поз своего отца.

Соответствующее фото он опубликовал в Instagram.

“Прекрасное время, чтобы попрактиковаться в позе”, — написал Баена в подписи к снимку.

Отметим, Джозеф — внебрачный сын Шварценеггера и его бывшей домработницы Милдред Баена. Помимо Джозефа у Шварценеггера четверо совместных детей с супругой Марией Шрайвер.

Отец Джозефа, как известно, был не только актером и губернатором Калифорнии, но и профессиональным бодибилдером. Он шесть раз подряд выигрывая соревнования Мистер Олимпия.

На снимке Баена повторил одну из знаменитых бодибилдерских поз отца.

Пост Джозеф Баены собрал более 20 тысяч лайков и десятки восторженных комментариев. Комментаторы отмечали сходство Джозефа с отцом и писали ему слова поддержки.