Таиланд с апреля сократит обязательный карантин для вакцинированных от COVID-19 иностранных граждан с двух недель до семи дней.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Министр здравоохранения королевства Анутин Чарнвиранкул заявил, что прививки должны быть сделаны не более чем за три месяца до поездки и не менее чем за 14 дней до нее.

Также туристы должны иметь справку об отсутствии заражения COVID-19 по результатам анализа, сделанного не позднее чем за 72 часа до вылета в Таиланд, и отрицательный результат при анализе на COVID-19 по прибытии в страну. Непривитые, но имеющие документы об отсутствии коронавируса, иностранцы будут помещены на карантин на 10 дней.

“Иностранцы, путешествующие в Таиланд с сертификатами о вакцинации должны будут находиться на карантине только семь дней”, – сказал Анутин.

По его словам, туристы, прибывающие в страну из Африки должны будут по-прежнему находиться на карантине две недели.

Как отмечается в публикации, строгие требования к въезду и обязательный карантин для всех прибывших сыграли ключевую роль в успехе Таиланда в ограничении распространения вируса до чуть более 26 тыс. случаев заражения и 85 смертей.