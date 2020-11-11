Из-за мощного тайфуна "Улисс" на Филиппинах эвакуируют тысячи жителей провинций Албай и Катандуанес.

Об этом сообщает CNN Philippines.

Сегодня тропический шторм “Улисс” усилился до тайфуна.

Губернатор провинции Катандуанес Джозеф Куа подписал указ об обязательной эвакуации. Такие же меры приняли и в провинции Албай.

“Совет по снижению риска стихийных бедствий провинции Албай приказывает эвакуировать все население, которому могут угрожать наводнение, оползни, сели, штормовые приливы и ветер, в безопасные общественные и частные эвакуационные центры”, – говорится в сообщении.

Также в столичном регионе остановили работу судов и школ.