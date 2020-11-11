Об этом сообщает CNN Philippines.
Сегодня тропический шторм “Улисс” усилился до тайфуна.
Губернатор провинции Катандуанес Джозеф Куа подписал указ об обязательной эвакуации. Такие же меры приняли и в провинции Албай.
“Совет по снижению риска стихийных бедствий провинции Албай приказывает эвакуировать все население, которому могут угрожать наводнение, оползни, сели, штормовые приливы и ветер, в безопасные общественные и частные эвакуационные центры”, – говорится в сообщении.
Также в столичном регионе остановили работу судов и школ.
- Ранее сообщалось, что в конце октября Вьетнам накрыл самый мощный за последние два десятилетия тайфун “Молаве”, в результате которого погибли два человека, еще 26 пропали без вести.