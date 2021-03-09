Министерство иностранных дел к годовщине дня рождения Тараса Шевченко зарегистрировало мировой рекорд по количеству установленных памятников деятелю искусств.

Об этом сообщили в пресс-службе МЗС.

Отмечается, что в течение последнего года МИД собирало информацию о количестве памятников поэту в Украине и за рубежом, сотрудничая с государственными обладминистрациями, посольствами Украины и общинами за рубежом.

Так удалось собрать информацию о 1167 памятниках, 99 из которых расположены в 44 странах мирах.

За 4 месяца до годовщины МИД подал в “Книгу рекордов” заявку на регистрацию соответствующего рекорда. Теперь, после проведения международной экспертизы, мировой рекорд утвержден.

“Мы хотели сделать Тараса Григорьевича Шевченко мировым рекордсменом и подчеркнуть, что Украина — там, где мы живем, разговариваем на нашем языке, помним нашу историю и исповедуем наши ценности. Украина там, где Шевченко”, — прокомментировал глава МИД Дмитрий Кулеба.