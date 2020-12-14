Долгое время Калифорния со своей Кремниевой долиной считалась бесспорным мировым центром цифровых технологий. Сейчас известные компании переезжают из Калифорнии в Техас.

Об этом сообщает CNN.

Кремниевая долина была эпицентром технической индустрии на протяжении десятилетий, начиная с 1938 года, когда Билл Хьюлетт и Дэвид Паккард начали возиться в гараже в Пало-Альто.

Но это может измениться. Пожалуй, самое яркое тому свидетельство: потомок основанной ими компании, Hewlett Packard Enterprise (HPE), перенесет свою штаб-квартиру в Техас. В пятницу еще один давний приверженец Кремниевой долины, Oracle (ORCL), объявил о планах присоединиться к ним, заявив, что он перенесет свою штаб-квартиру в Остин.

Ряд высокопоставленных технологических инвесторов и руководителей также покидают Сан-Франциско: на прошлой неделе Илон Маск сказал, что переехал в Техас после продажи своих домов в Bel Air в начале этого года.

Таких действий следует ожидать во время пандемии, когда люди все равно работают из дома. Несколько технологических компаний заявили, что предоставят сотрудникам возможность постоянно работать из дома даже после окончания пандемии.

Но перенос корпоративной штаб-квартиры, основателей компаний и известных венчурных инвесторов указывает на корпоративную диаспору технологической индустрии – и то, что некоторые называют “технологическим выездом” с района Залива.

Некоторые из тех, кто уже покинул Сан-Франциско, жаловались на бесхозяйственность в городе и штате. Хотя неясно, что именно они имеют в виду, ведь Калифорния ввела ограничения, связанные с Covid-19, которые некоторые в сфере технологий, особенно Маск, критиковали (хотя другие в отрасли придерживались противоположной точки зрения). Для сравнения, Флорида и Техас ввели несколько менее строгие ограничения.

В Кремниевой долине также известны высокие цены на недвижимость. В Калифорнии высокие ставки подоходного налога с населения, а во Флориде и Техасе их нет.

Куда они уходят?

Технологическая компания, переезжающая в Техас и особенно в Остин, вряд ли станет новаторской. Технологический центр, получивший название “Силиконовые холмы”, уже является домом для лидеров отрасли, включая Advanced Micro Devices (AMD), Dell (DELL) и другие.

По данным Торговой палаты Остина, по состоянию на ноябрь в этом году в Остин переехали 39 компаний в сфере высоких технологий и других отраслей. Среди них 8VC, венчурная компания, управляемая соучредителем Palantir Джо Лондонсдейлом. Tesla (TSLA) также строит объект площадью 4 миллиона квадратных футов недалеко от Остина, который, как ожидается, создаст 5000 рабочих мест, как показывают отчеты Палаты.

И хотя это не техническая фирма, производитель электронных сигарет Juul Labs в прошлом году перенес свой корпоративный офис из района Залива в Остин.

По крайней мере, один технологический лидер опередил всех, отказавшись от Кремниевой долины на противоположном побережье – в начале этого месяца соучредитель Reddit Алексис Оганян сообщил, что переехал из Сан-Франциско во Флориду несколько лет назад. (Серена Уильямс, тогда его невеста, а теперь его жена, жила там много лет).

“Люди [были] шокированы. “Но как вы будете вести бизнес из Южной Флориды?” Три года спустя моя деловая жизнь [] идет довольно хорошо”, – сказал Оганян.

Goldman Sachs, базирующийся в Нью-Йорке, также, как сообщается, рассматривает возможность переноса некоторых предприятий в Майами.

Кто уходит?

Вот краткое изложение некоторых громких имен в сфере технологий, которые объявили о планах покинуть Залив и переехать в Техас только в этом году:

Hewlett Packard Enterprises: Ранее в этом месяце компания объявила о планах переноса штаб-квартиры из Сан-Хосе в Техас. Хьюстон уже является крупнейшим центром занятости, и компания строит в городе новый кампус.

Oracle: Oracle переносит штаб-квартиру из Редвуд-Сити, штат Калифорния, в Остин, хотя планирует сохранить присутствие в Калифорнии.

Илон Маск: Генеральный директор Tesla сообщил о своем переезде из Калифорнии в Техас во время ежегодного саммита Совета директоров The Wall Street Journal на прошлой неделе.

8VC: Венчурная компания Джо Лонсдейла переносит свою штаб-квартиру из Кремниевой долины в Остин.

Дрю Хьюстон: Генеральный директор Dropbox (DBX) приобрел дом в Остине и планирует сделать его своим постоянным местом жительства, согласно отчету The Information в прошлом месяце.

FileTrail: Фирма, ранее базировавшаяся в Сан-Хосе, которая производит программное обеспечение для управления документами для юридических фирм, переехала в Остин в апреле.

DZS Inc .: В марте компания по производству телекоммуникационного оборудования заявила, что перенесет штаб-квартиру из Окленда, штат Калифорния, в Плейно, штат Техас, и создаст в городе новый “инженерный центр передового опыта”.

QuestionPro: Эта компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для онлайн-опросов, объявила о переезде из района Залива в Остин в январе.

И вот некоторые из тех, кто недавно переехал во Флориду:

Дэвид Блумберг: Основатель и управляющий партнер компании Blumberg Capital, занимающейся венчурным капиталом, уехал из района залива в Майами, как сообщила в начале этого месяца San Francisco Business Times.

Кит Рабуа: Рабуа, генеральный партнер Founders Fund и бывший руководитель PayPal и LinkedIn, в прошлом месяце сказал репортеру Fortune, что он уезжает из Залива в Майами.

Джон Орингер: Основатель и исполнительный председатель Shutterstock, бывший житель Нью-Йорка, в октябре купил особняк в Майами-Бич за 42 миллиона долларов, сообщает South Florida Business Journal. С тех пор Орингер основал Pareto Holdings, фирму, нацеленную на создание и инвестирование стартапов в сфере технологий Майами.

Пока Кремниевую долину покинула лишь небольшая часть технологического мира, тем не менее, это может побудить задуматься об уходе и другие, более крупные компании. Принятия таких решений может угрожать доминированию этой области как центра мировых технологий.