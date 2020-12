Об этом сообщает издание Billboard.

Релиз “Evermore” стал полной неожиданностью, так как лишь в июле этого года Свифт представила альбом “Folklore”.

О выходе нового, девятого по счету, студийного альбома певица объявила накануне в своих социальных сетях.

Свифт назвала “Evermore” продолжением пластинки “Folklore”.

“Проще говоря, мы просто не могли перестать писать песни. Если попытаться выразиться поэтичнее, было такое ощущение, что мы стоим на краю леса из “Folklore” и перед нами выбор: повернуть и вернуться или отправиться дальше в дебри этой музыки. Мы решили заглянуть глубже. Я никогда не делала такого ранее. Я всегда рассматривала альбомы как разовые эпохи и переходила к планированию следующей после релиза очередного альбома. Но с “Folklore” произошло что-то другое”, — отметила Тейлор Свифт.

“Мне понравилось, что вы оценили фантастические пейзажи, трагические истории и эпичные рассказы о потерянной и обретенной любви. Так что я просто продолжила их сочинять”, — добавила певица.

В новом альбоме “Evermore” 15 песен, среди которых есть совместные работы с американским инди-фолк коллективом Bon Iver, американской инди-рок-группой The National и американской рок-группой Haim.

Версия Deluxe будет включать две бонусные песни: “Right Where You Left Me” и “It’s Time To Go”.

Кроме того, Свифт выпустила видеоклип на сингл “Willow” из нового альбома. На остальные песни сняли лирик-видео.

