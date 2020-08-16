В мессенджере Telegram для устройств на Android и iOS стала доступной функцию видеозвонков.

Об этом сообщили в блоге компании.

Накануне мессенджер Telegram отпраздновал свой 7-й День рождения. В честь годовщины была презентована новая версия приложения, в которой теперь доступна функция видеозвонков. Сначала новая функция стала доступной для пользователей устройств на Android, но уже доступна и для iOS.

Для того, чтобы начать видеозвонок, пользователям необходимо открыть страницу контакта и нажать кнопку “Видео” или включить камеру во время голосового вызова.

“Видеозвонки поддерживают режим видео-в-окне, который позволяет одновременно листать чаты и работать, видя друг друга”, — рассказали в Telegram.

Отмечается, что все видеозвонки защищены сквозным шифрованием. Для того чтобы проверить, защищена ли связь, пользователи могут сравнить четыре емодзи, которые появляются на экране во время вызова.

Также в Telegram подтвердили свои планы в ближайшие месяцы добавление групповых видеозвонков.