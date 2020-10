Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследование проводили ученые из Массачусетского университета в Емгрести (США) и Университета Квебека (Канада) под руководством Франсуа Лапоанта и Раймонда Брэдли.

Ученые проанализировали колебания температуры в Атлантике за 2900 лет. Для этого они изучили образцы льда и отложений в Арктике, на которую сильно влияют изменения температуры поверхности Атлантического океана.

Образцы были взяты из озера Саут-Саутут около канадской Арктики, на которое сильно влияют изменения температуры поверхности Атлантического моря.

Раньше вода океана постоянно охлаждалась за счет ледников, но в последнее время этот процесс прекратился, и вода лишь нагревается. Было замечено, что температура начала стремительно расти в XV веке.

“Используя эти прочные связи, можно было реконструировать, как температура поверхности Атлантического океана менялась за последние 2900 лет, что сделало этот рекорд самым продолжительным из доступных в настоящее время”, — пояснил Лапоинт.

Но то, с какой скоростью и в каких масштабах температура растет в последние столетия – беспрецедентно. Самым теплым за последние почти три тысячелетия был период с 2000 года.

Одна из причин резкого повышения температуры – различные природные факторы. Но, в то же время, важно учитывать “влияние климатического кризиса на здоровье океанов”.

Максимальные температуры сейчас достигают 20 градусов по Цельсию в течение многих дней или даже недель подряд. Так было в 2019 году.

Ученые предостерегают, что нагревание океана в будущем может привести к вымиранию некоторых видов подводных существ, а также стать причиной частых катаклизмов (к примеру, штормов и ураганов).