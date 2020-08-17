Ролик опубликован на YouTube-канале Сергея Тихановского “Страна для жизни”.

“Вы отдали мне свои голоса, я очень это ценю, я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов”, – сказала Тихановская.

Также Тихановская призвала силовиков прекратить насилие и стать на сторону протестующих. Она заверила, что белорусский народ примет их, если раскаяния будут искренними.

“Я хочу обратиться к людям в форме. Белорусы — это люди, которые не приемлют насилие, белорусы щедры и справедливы. И если вы решите не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа, они простят вас, поддержат вас и в будущем не попрекнут дурным словом”, – сказала она.