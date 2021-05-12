TikTok підготував посібник для батьків, який розкаже про особливості платформи

Посібник доступний у блозі TikTok.

Зазначається, що соцмережа оновила центр безпеки та створила ресурс, що розкриває принципи роботи програми та розповідає про функції щодо захисту користувачів. Він орієнтований на батьків та вихователів.

У посібнику описано принцип дії функцій керування обліковим записом підлітка, включно зі встановленням обмежень на час використання екрану, пошук та прямі повідомлення.

Також соцмережа підготувала інформаційний блок про те, як бореться зі знущаннями на платформі та захищає користувачів від булінгу.

Нагадаємо, що соціальна мережа TikTok почала тестувати новий сервіс, який допомагатиме шукати роботу. Очікується, що пілотна програма допомагатиме користувачам в пошуку роботи на TikTok, а також зв’язатися з компаніями, які шукають кандидатів, а бренди зможуть використовувати соцмережу як ще один канал найму.