Об этом сообщает Engadget.

На это обратил внимание в Twitter бывший директор по социальным медиа The Next Web, консультант Мэтт Наварра.

Сейчас ограничение для видео составляет минуту. Отмечается, что это оптимальное время для соцсети: короткие ролики позволяют легко переходить к следующему видео.

А вот трехминутный хронометраж позволит авторам снимать трейлеры или уроки макияжа — как, например, на YouTube.

Наварра дал понять, что это изменение все еще находится на стадии тестирования, поэтому большинство пользователей не заметят разницы, если они не наткнутся на более длинное видео.

Тем не менее пользователи в соцсетях пока недовольны.

“Увидела свой первый трехминутный тикток. Что вообще происходит?”

“Я только что посмотрел трехминутный тикток. Что это?”

“В тикток что, теперь трехминутные видео?”