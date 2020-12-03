Об этом сообщает Engadget.
На это обратил внимание в Twitter бывший директор по социальным медиа The Next Web, консультант Мэтт Наварра.
Сейчас ограничение для видео составляет минуту. Отмечается, что это оптимальное время для соцсети: короткие ролики позволяют легко переходить к следующему видео.
А вот трехминутный хронометраж позволит авторам снимать трейлеры или уроки макияжа — как, например, на YouTube.
Наварра дал понять, что это изменение все еще находится на стадии тестирования, поэтому большинство пользователей не заметят разницы, если они не наткнутся на более длинное видео.
Тем не менее пользователи в соцсетях пока недовольны.
“Увидела свой первый трехминутный тикток. Что вообще происходит?”
“Я только что посмотрел трехминутный тикток. Что это?”
“В тикток что, теперь трехминутные видео?”
- Ранее сообщалось, что в соцсети TikTok расширили функцию “Родительский контроль”, которая позволяет родителям связать свой аккаунт с аккаунтом ребенка.