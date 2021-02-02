Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Внесение документа в Раду сегодня анонсировала сама Тимошенко.

“Мы вносим проект постановления, и попросим всех лидеров фракций подписать, о директивах Правительству уволить Коболева (главу правления “Нафтогаза” Андрея Коболева, – ред.) и всю его коррумпированную шайку. И это будет реальный шаг, который нужно делать”, – заявила она, выступая с трибуны ВР.

Кроме того, корреспонденту #Букв удалось зафиксировать сам проект постановления. В нем идет речь о “принятии безотлагательных мер относительно увольнения высших должностных лиц НАК “Нафтогаз Украины” и привлечения виновных лиц к ответственности”.