Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Внесение документа в Раду сегодня анонсировала сама Тимошенко.
“Мы вносим проект постановления, и попросим всех лидеров фракций подписать, о директивах Правительству уволить Коболева (главу правления “Нафтогаза” Андрея Коболева, – ред.) и всю его коррумпированную шайку. И это будет реальный шаг, который нужно делать”, – заявила она, выступая с трибуны ВР.
Кроме того, корреспонденту #Букв удалось зафиксировать сам проект постановления. В нем идет речь о “принятии безотлагательных мер относительно увольнения высших должностных лиц НАК “Нафтогаз Украины” и привлечения виновных лиц к ответственности”.
- Ранее Лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко подготовила законопроект, которым предлагается направлять природный газ, накопленный в неотопительный сезон, отечественного производства “на нужды населения”.