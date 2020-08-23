В городах Беларуси продолжаются массовые протесты, сегодня на "Марш новой Беларуси" по всей стране - в Гродно, Бресте, Витебске, Кобрине, Жлобино, Бобруйске, Березовке, Полоцке, Солигорск, Новогрудок, Могилеве, Барановичах и других городах вышли тысячи людей.

Об этом сообщает TUT.by.

В Гродно вышли более 10 000 протестующих.

Люди организовали импровизированный митинг на площади Ленина. В частности, выступил сотрудник “Гроднопромстрою”. Он говорит, что рабочие хотят бастовать, но идет давление со стороны администрации, говорит, что надо выходить на работу. Если рабочие хотят бастовать, то они должны делать это за пределами территории предприятия.

Часть людей прошлась колонной назад на Советскую площадь, где завернула в здание тюрьмы. Там митингующие скандировали “Выпускай!”.

Во время акции люди встали на колени в память о погибших от рук белорусских правоохранителей.

В Могилеве люди поют песни, скандируют “Уходи!” и “Верим, можем, победим!”

акже на митинг пришли люди с плакатами, которые отсылают к оскорбительных слов в адрес протестующих со стороны Александра Лукашенко: “Наркоман из Чехии”, “Овца из Польши”, “Кукловод с Газпрома”, “Безоработный с криминальным прошлым”.

В Гомеле колонна протестующих растянулась на пару километров.

Милиция предупредила, что действия митингующих незаконны. Всех присутствующих правоохранители снимали на камеру. Люди скандируют: “Свободу”, “Верим, можем, победим”, “Лукашенко уходи”.

В Бресте протестировать вышла колонна работников общественного питания. Они скандируют “новый шеф-повар”, “общепит с народом”, “Брест, выходи”.

В Витебске собралось около 400 человек. Люди скандируют “Иди” и “Лукашенко в автозак”.

Тем временем милиция просит всех разойтись с площади Победы. Люди пошли шествием по улице Ленина, в колонне около 200 человек.