Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что не может запретить сотрудничество украинских кинопродюсеров с российскими компаниями.

Такое заявление он сделал в интервью изданию Lb.ua.

“Для себя лично исключаю (возможность украинско-российской ко-продукции в сфере кино, – ред.). Но запретить такую ко-продукцию частным продюсерам я не могу. Если кто-то из этих продюсеров видит возможным для себя и выгодным продавать эти сериалы в Россию, юридически им это не запретишь. Это развитие украинской индустрии в первую очередь”, – отметил он.

При этом Ткаченко выступил против, чтобы совместные проекты с РФ получали госфинансирование из бюджета Украины.

“Я буду против. Это не для использования государственных средств”, – заявил он.