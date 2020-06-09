Такое заявление он сделал в интервью изданию Lb.ua.
“Для себя лично исключаю (возможность украинско-российской ко-продукции в сфере кино, – ред.). Но запретить такую ко-продукцию частным продюсерам я не могу. Если кто-то из этих продюсеров видит возможным для себя и выгодным продавать эти сериалы в Россию, юридически им это не запретишь. Это развитие украинской индустрии в первую очередь”, – отметил он.
При этом Ткаченко выступил против, чтобы совместные проекты с РФ получали госфинансирование из бюджета Украины.
“Я буду против. Это не для использования государственных средств”, – заявил он.
- Александр Ткаченко считает, что запрет на въезд в Украину иностранного актера не может одновременно служить основанием для того, чтобы фильмы с его участием также были запрещены в нашей стране.