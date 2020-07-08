Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В дальнейшем планируется разминировать еще 7 участков.
“В рамках этой работы и во исполнение договоренностей Парижского саммита “Нормандской четверки” было предварительно согласовано 13 участков для проведения работ по разминированию с возможностью дальнейшей обработки следующих семи участков”, – говорится в сообщении.
Также отмечается, что для дальнейшей активизации работы по вопросам безопасности украинская делегация инициировала 14 июля дополнительное заседания соответствующей рабочей группы ТКГ.
- Украина потребовала обеспечения установления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе в связи с масштабными пожарами в Луганской области.