В среду, 8 июля, на очередном заседании Трехсторонняя контактная группа (Украина, Россия, ОБСЕ) предварительно согласовала 13 участков для разминирования на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В дальнейшем планируется разминировать еще 7 участков.

“В рамках этой работы и во исполнение договоренностей Парижского саммита “Нормандской четверки” было предварительно согласовано 13 участков для проведения работ по разминированию с возможностью дальнейшей обработки следующих семи участков”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что для дальнейшей активизации работы по вопросам безопасности украинская делегация инициировала 14 июля дополнительное заседания соответствующей рабочей группы ТКГ.