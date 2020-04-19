Трансляция велась в YouTube.
На записи видно, что представители духовенства Святогорской лавры, несмотря на карантинные ограничения, призывы правительства и правоохранителей, организовали на территории монастыря многолюдный крестный ход и полноценное богослужение в храме, пустив вовнутрь одновременно как минимум несколько десятков людей.
Духовенство и прихожане не соблюдали нормы дистанции, а также находились в непосредственной близости друг от друга без надлежащих защитных средств (масок и перчаток).
К участию в богослужении также привлекли несовершеннолетних детей.
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Gepostet von Букви am Sonntag, 19. April 2020
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