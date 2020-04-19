В пасхальную ночь в Святогорскую лавру пришло много людей без масок, которые не соблюдали дистанцию. #Буквы опубликовали видео ночного богослужения.

Трансляция велась в YouTube.

На записи видно, что представители духовенства Святогорской лавры, несмотря на карантинные ограничения, призывы правительства и правоохранителей, организовали на территории монастыря многолюдный крестный ход и полноценное богослужение в храме, пустив вовнутрь одновременно как минимум несколько десятков людей.

Духовенство и прихожане не соблюдали нормы дистанции, а также находились в непосредственной близости друг от друга без надлежащих защитных средств (масок и перчаток).

К участию в богослужении также привлекли несовершеннолетних детей.

Великдень у Святогірській лаврі Як віряни у Святогірській лаврі (УПЦ МП) Великдень зустрічали 🔥Де найкращі тусовки – у нас в храмі!Де найкращі дівчата – у нас в храмі! Коронавірусу немає – у нас в храмі! https://bit.ly/2xyvPei Gepostet von Букви am Sonntag, 19. April 2020