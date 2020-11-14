В США умер бывший представитель Ку-клукс-клана, лидер скинхедов и основатель неонацистской организации "Белоарийское сопротивление" Том Мецгер.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Том Мецгер, сторонник идеи превосходства белых (супремасизма) и антисемит, основатель и лидер неонацистской организации “Белоарийское сопротивление”, умер 4 ноября в Хемете, штат Калифорния. Ему было 82.

В департаменте здравоохранения в округе Риверсайд сообщили, что причиной стала болезнь Паркинсона. Мецгер умер в квалифицированном медицинском центре.

У господина Мецгера осталась его партнерша Мэри Арнольд, шестеро детей, девять внуков и один правнук.

Несмотря на то, что в последние годы Мацгер не получал много общественного внимания, его все еще считали одним из самых влиятельных лидеров белого супремасизма, который отвечал за организацию движения молодых неонацистов в середине 1980-х и 90-х и подстрекательство их к насилию.

Чем известен Том Мецгер?

Томас Линтон Мецгер родился 9 апреля 1938 в Ворсо, штат Индиана. В начале 1960-х он поселился Калифорния, около 90 км к северу от Сан-Диего. Мецгер служил в армии, изучал электронику и посвятил жизнь ремонту телевизоров.

Идеями супремасизму Мецгер начал увлекаться в 1970-х. В 1975 Мецгер присоединился к Ку-клукс-клану — ультраправой террористической организации в США, которая отстаивала такие идеи, как превосходство белых и белый национализм. Очень быстро Мецгер стал лидером организации в штате Калифорния.

В этой роли он руководил другими вооруженными членами клана во время их патрулирования границы между США и Мексикой, направленного на поиски нелегальных иммигрантов. Эти патрули не имели реального влияния, но они привлекли значительное внимание средств массовой информации.

В 1980 году после споров с “великим волшебником” (высокий титул в ККК) Дэвидом Дюком Мецгер отделил свою группу в штате от общей государственной, назвав ее “Калифорнийские рыцари Ку-клукс-клана”.

В марте того же года Мецгер и несколько десятков членов ККК устроили массовую драку с демонстрантами против клана в Оушнсайде, штат Калифорния. В результате были ранены семь человек.

Также в 1980 Мецгер выиграл кандидатуру от Демократической партии в Палату представителей Конгресса США от Сан-Диего. Чтобы Мецгер не пришел к власти, местные демократы отказались от участия в выборах и поддержали его оппонента республиканца. Уже через два года Мегцер баллотировался в Сенат, однако с треском проиграл.

В двухлетний промежуток между выборами Мецгер создал собственную группу —”Белоамериканскую политическую ассоциацию”, которая должна была продвигать кандидатов на должности, являющихся сторонниками идей превосходства белых.

В 1983 году Мецгер изменил название организации на “Белоарийское сопротивление” или WAR. Формирование организации происходило в то время, когда движение скинхедов в США набирало обороты.

Моррис Касуто, тогдашний глава Антидиффамационной лиги в Сан-Диего отмечал, что Мецгер видел в скинхедах возможных “солдат улиц”. Обращаться к ним Мецгер пытался через свое телешоу “Гонки и разум”, которое транслировалось по всей стране.

Телевидение, по его словам, было идеальным для распространения взглядов вроде тех, что он сам имел, с “проблемами с выражением”.

Он также издавал газету и работал на телефонной горячей линии и электронной доске объявлений, с помощью которых скинхеды могли общаться с ним и между собой.

Суд и упадок Мецгера

В начале 1990, когда Мецгер имел наибольшее влияние, правозащитники подали против него иск от имени семьи 27-летней Мулугеты Серау, эфиопской студентки, которую до смерти избили в Портленде три скинхеда, последователи WAR.

Присяжные установили, что Мецгер и его сын Джон подстрекали скинхедов, чтобы спровоцировать конфронтацию с небелым населением, поэтому он должен нести финансовую ответственность за смерть девушки. Присяжные оценили ущерб в размере 12,5 миллиона долларов, которые должны были покрыть WAR, семья Мецгера и двое скинхедов.

Мецгер должен был осуществлять ежемесячные выплаты в пользу семьи Серау 20 лет, что привело к банкротству организации и свело ее активность в одной только Интернет-платформе.

Хотя его влияние было уменьшено, Мецгер оставался активным и в последние годы, продолжая вести “горячую линию” организации и публикуя брошюры.