#Буквы собрали самые интересные традиции.
Пасхальное приветствие
С 19 апреля на протяжении трех дней принято здороваться таким образом: “Христос воскрес!” “Воистину воскрес!”
Это приветствие необходимо произносить трижды. При этом также нужно трижды поцеловаться. Такое приветствие называют “христосование”.
Традиция пришла к нам еще с библейских времен, когда апостолы в своих посланиях писали: “Приветствуйте друг друга с целованием святым”.
Пасхальный огонь
В день Пасхи в Иерусалиме в Храме Гроба Господня христиане ожидают сошествие святого Благодатного огня. Считается, что в год, когда огонь не сойдет в храм, ожидается конец света.
Пасхальный огонь символизирует свет Божий, просвещающий все народы после Христова Воскресения.
Пасхальный огонь передают в церкви по всему миру из Иерусалима. Священники торжественно разносят его по храмам города.
До общенационального карантина, когда украинцы посещали праздничные пасхальные богослужения в церквях, было принято зажигать свечи от священного огня и приносить домой лампадку, поддерживая огонь в течение года.
Пасхальная трапеза
Ранее украинцы приносили в храм на утреннее богослужение корзинки с пасхальной праздничной едой, пасками, крашанками и так далее. После освящения священнослужителем, корзинку приносили домой и обедали тем, что там было.
В условиях карантина украинцам предлагают покупать в магазинах уже освященные заранее блюда и паски.
В небольших населенных пунктах у верующих есть возможность, чтобы священнослужитель освятил их корзинку, подошедши к воротам дома.
Пасхальные яйца
В Украине принято разбивать пасхальные яйца друг о друга, поздравляя при этом с днем Воскресения Христового.
Украинцы кладут в свои пасхальные корзинки яйца двух типов: крашанки и писанки. Первые – яйца, окрашенные в разные цвета. Вторые – расписанные специальными рисунками, орнаментами, символами. Именно вторые имеют большую смысловую нагрузку.
После того как из церкви приносят корзинку с пасхальными яствами, принято обмениваться яйцами. Обычай дарить яйцо, и непременно красное, связывают с именем св. Марии Магдалины.
В некоторых странах Европы и Северной Америки существует обычай утром Пасхи прятать пасхальные яйца.
Традиционная выпечка
В день Пасхи принято есть и угощать друзей, родственников и близких традиционной сдобной выпечкой. Эта традиция не имеет ничего общего с библейской историей или культурой евреев. Наоборот, у евреев нельзя было есть ничего квасного, а сдоба – это брожение дрожжей.
К выпеканию куличей всегда готовились заранее. Создавали атмосферу в доме, которая настраивала хозяйку на нужный лад, читались молитвы. Тесто должно всходить и вымешиваться в тишине и покое, поскольку это священное семейное таинство, от которого зависела жизнь семьи и рода.
Пасхальный пирог или паска – это символ тела Христа, погибшего за грехи человечества, а также преломленного на Тайной Вечере хлеба. Паска символизирует богатство и плодородие, поскольку в его составе много “дорогих” составляющих – яйца, масло, которые по весне были “деликатесами”.
Пасхальный звон
Во время Страстной недели колокола церквей хранят длительное молчание. Но в утро воскресенье во всех уголках страны слышен пасхальный звон, возвещающий о Воскресении Иисуса Христа из мертвых.
По традиции, всю светлую седмицу любой желающий может подняться на колокольню и позвонить в честь Христова Воскресения.
Пасхальный кролик
Пасхальный кролик – это символ плодородия и богатства. Его используют во многих странах Европы и США.
Первыми о пасхальном кролике заговорили в Германии еще в XVI века. В виде кроликов делают игрушки и сладости, а также сувениры, составляющие порой целые семейства или разные профессии.