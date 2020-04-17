19 апреля украинцы будут праздновать день Пасхи – воскресение Иисуса Христа. С этим днем связано немало религиозных и ментальных традиций.

#Буквы собрали самые интересные традиции.

Пасхальное приветствие

С 19 апреля на протяжении трех дней принято здороваться таким образом: “Христос воскрес!” “Воистину воскрес!”

Это приветствие необходимо произносить трижды. При этом также нужно трижды поцеловаться. Такое приветствие называют “христосование”.

Традиция пришла к нам еще с библейских времен, когда апостолы в своих посланиях писали: “Приветствуйте друг друга с целованием святым”.

Пасхальный огонь

В день Пасхи в Иерусалиме в Храме Гроба Господня христиане ожидают сошествие святого Благодатного огня. Считается, что в год, когда огонь не сойдет в храм, ожидается конец света.

Пасхальный огонь символизирует свет Божий, просвещающий все народы после Христова Воскресения.

Пасхальный огонь передают в церкви по всему миру из Иерусалима. Священники торжественно разносят его по храмам города.

До общенационального карантина, когда украинцы посещали праздничные пасхальные богослужения в церквях, было принято зажигать свечи от священного огня и приносить домой лампадку, поддерживая огонь в течение года.

Пасхальная трапеза

Ранее украинцы приносили в храм на утреннее богослужение корзинки с пасхальной праздничной едой, пасками, крашанками и так далее. После освящения священнослужителем, корзинку приносили домой и обедали тем, что там было.

В условиях карантина украинцам предлагают покупать в магазинах уже освященные заранее блюда и паски.

В небольших населенных пунктах у верующих есть возможность, чтобы священнослужитель освятил их корзинку, подошедши к воротам дома.

Пасхальные яйца

В Украине принято разбивать пасхальные яйца друг о друга, поздравляя при этом с днем Воскресения Христового.

Украинцы кладут в свои пасхальные корзинки яйца двух типов: крашанки и писанки. Первые – яйца, окрашенные в разные цвета. Вторые – расписанные специальными рисунками, орнаментами, символами. Именно вторые имеют большую смысловую нагрузку.

После того как из церкви приносят корзинку с пасхальными яствами, принято обмениваться яйцами. Обычай дарить яйцо, и непременно красное, связывают с именем св. Марии Магдалины.

В некоторых странах Европы и Северной Америки существует обычай утром Пасхи прятать пасхальные яйца.

Традиционная выпечка

В день Пасхи принято есть и угощать друзей, родственников и близких традиционной сдобной выпечкой. Эта традиция не имеет ничего общего с библейской историей или культурой евреев. Наоборот, у евреев нельзя было есть ничего квасного, а сдоба – это брожение дрожжей.

К выпеканию куличей всегда готовились заранее. Создавали атмосферу в доме, которая настраивала хозяйку на нужный лад, читались молитвы. Тесто должно всходить и вымешиваться в тишине и покое, поскольку это священное семейное таинство, от которого зависела жизнь семьи и рода.

Пасхальный пирог или паска – это символ тела Христа, погибшего за грехи человечества, а также преломленного на Тайной Вечере хлеба. Паска символизирует богатство и плодородие, поскольку в его составе много “дорогих” составляющих – яйца, масло, которые по весне были “деликатесами”.

Пасхальный звон

Во время Страстной недели колокола церквей хранят длительное молчание. Но в утро воскресенье во всех уголках страны слышен пасхальный звон, возвещающий о Воскресении Иисуса Христа из мертвых.

По традиции, всю светлую седмицу любой желающий может подняться на колокольню и позвонить в честь Христова Воскресения.

Пасхальный кролик

Пасхальный кролик – это символ плодородия и богатства. Его используют во многих странах Европы и США.

Первыми о пасхальном кролике заговорили в Германии еще в XVI века. В виде кроликов делают игрушки и сладости, а также сувениры, составляющие порой целые семейства или разные профессии.