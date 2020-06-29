Видео его выступления опубликовал телеканал “Беларусь 1”.

“Евросоюз — гробы, копают, мрут, в дом престарелых приезжают — а там сотня погибших. Россия тут изолировала всех и прочее. “А наш абы что говорит про трактор, про сто грамм, про баню, еще чего-то”. Я не мог кое-что вам говорить всерьез. И когда я говорил, что трактор вылечит, я понимал, что надо посеять, потому что жрать будет нечего”, — сказал на встрече с активом Минской области Лукашенко.

Белорусский президент напомнил, что его критиковали за выбранный подход к борьбе с коронавирусом, и признался, что три месяца “сходил с ума” из-за пандемии.

“Я, как президент, с ума сходя, три месяца эти переживал за то, что творится с этим ковидом. Я же не идиот, я же тоже понимаю, что один в мире, одна страна особый путь заняла борьбы с этим вирусом. Думаю, мало того, что вы не поняли, а не дай бог, мы не справимся — вы точно начнете об меня вытирать ноги. Думаете, легко? Нелегко. Но мы победили”, – сказал он.

Лукашенко сообщил, что сегодня в Беларуси количество выздоровевших ежедневно превышает число новых заболевших на несколько сотен.

“Все это время плато наше было очень низким, поэтому мы не перегрузили систему здравоохранения”, – сказал президент Беларуси.

Он считает, что люди будут жить с этим вирусом, болеть им, и, возможно, вообще не избавится от него, как от гриппа.

“Сейчас уже все сражаются за вакцину, потому что это миллиарды. Представьте: миллиард человек надо привить. Если по пять долларов будет стоить — сколько это денег. Уже все воюют, уже Россия ввязалась в это — мне Путин рассказывал, уже японцы что-то делают, в Западной Европе консорциум какой-то создали, американцы уже испытали вроде бы вакцину. Все борются за триллионы долларов, которые надо будет поделить. Возникает третий вопрос: а может, это кому-то надо было? Наверняка, надо было”, – сказал Лукашенко.