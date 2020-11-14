Об этом сообщает The New York Times.

По данным источников издания, Трамп обратился к Джулиани в пятницу в связи с последней неудачей касательно округа Марикопа (штат Аризона), с которой он столкнулся в суде.

Советники президента предупредили его, что в этом случае они, скорее всего, проиграют. Тем не менее, Трамп пробовал все возможные варианты, чтобы изменить исход, часто смешивая медиа-стратегию с юридической.

Но участие Джулиани, который в минувшие выходные заявил о широкомасштабных фальсификациях, вызвало негодование у членов кампании Трампа и в Белом доме.

Еще полдюжины советников президента США охарактеризовали усилия Джулиани как контрпродуктивные и заявили, что он вселяет в президента необоснованный оптимизм по поводу того, что может произойти. Эти люди подчеркнули, что они обеспокоены тем, что Джулиани наносит ущерб не только правовым возможностям Трампа, но и его наследию и его будущим возможностям в политике, поскольку он рассматривает новую кампанию в 2024 году.