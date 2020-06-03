Об этом он написал в Twitter.
На съезде члены партии должны проголосовать об утверждении Трампа единым кандидатом от политсилы на выборах президента в ноябре 2020 года.
Изначально съезд планировалось провести в Северной Каролине, но губернатор штата не позволил это сделать ввиду карантинных ограничений.
“Давно планировал провести Республиканскую национальную конвенцию в Шарлотте, штат Северная Каролина, городе, который я люблю. Теперь губернатор штата Рой Купер и его представители отказываются гарантировать, что мы можем воспользоваться ареной Spectrum”, – отметил Трамп.
Также он раскритиковал губернатора-демократа, который не дал разрешение на проведение массового мероприятия такого уровня. Трамп напомнил ему, что штат мог бы заработать миллионы долларов благодаря такому собыию.
“Из-за губернатора Северной Каролины мы теперь вынуждены искать другой штат для проведения Республиканской национальной конвенции 2020 года”, – написал президент.
Стоит напомнить, что выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что перечисляет свою годовую зарплату, которая составляет от 400 до 450 000 долларов, на борьбу с коронавируса.