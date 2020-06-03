Американский лидер Дональд Трамп ищет, где можно будет провести многотысячный съезд членов Республиканской партии, на котором его утвердят кандидатом в президенты США.

Об этом он написал в Twitter.

На съезде члены партии должны проголосовать об утверждении Трампа единым кандидатом от политсилы на выборах президента в ноябре 2020 года.

Изначально съезд планировалось провести в Северной Каролине, но губернатор штата не позволил это сделать ввиду карантинных ограничений.

“Давно планировал провести Республиканскую национальную конвенцию в Шарлотте, штат Северная Каролина, городе, который я люблю. Теперь губернатор штата Рой Купер и его представители отказываются гарантировать, что мы можем воспользоваться ареной Spectrum”, – отметил Трамп.

Также он раскритиковал губернатора-демократа, который не дал разрешение на проведение массового мероприятия такого уровня. Трамп напомнил ему, что штат мог бы заработать миллионы долларов благодаря такому собыию.

“Из-за губернатора Северной Каролины мы теперь вынуждены искать другой штат для проведения Республиканской национальной конвенции 2020 года”, – написал президент.

Стоит напомнить, что выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.