Covid-19 Украина

обновлено 28.12.2020 в 09:02

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Трамп наконец подписал пакет мер по поддержке экономики во время эпидемии

Президент США Дональд Трамп подписал пакет мер по поддержке экономики во время эпидемии коронавируса на сумму 2,3 триллиона долларов. Этот пакет - часть бюджета США на 2021 год.

Понедельник, 28 декабря 2020, 09:21

Об этом сообщает телеканал CNN.

Благодаря этому пакету помощи на 900 миллиардов долларов, миллионы американцев смогут получить пособия по безработице. По оценкам, 12 миллионов человек теперь будут получать пособия еще на 11 недель. Кроме того, до середины марта все те, кто получает пособие по безработице, будут получать еженедельное федеральное пособие на 300 долларов.

Стоит отметить, что Трамп затягивал подписание этого важного документа.

Пакет о помощи во время эпидемии COVID-19 был принят Конгрессом в прошлый понедельник и был доставлен в Мар-а-Лаго (“зимний Белый дом”) в четверг на подпись Трампу. Но во время обсуждения пакета Трамп пожаловался на то, что документом предусмотрены прямые выплаты в размере 600 долларов, а Трамп хотел по 2000 долларов.

В воскресенье группа из 11 сенаторов и членов Палаты представителей обратилась к президенту с просьбой подписать бюджет или наложить вето на него.

В тот же день вечером Трамп сообщил, что подписал законопроект только после того, как заручился обязательством Сената рассмотреть увеличение выплат с 600 до 2000 долларов.

  • Ранее сообщалось, что президент США Трамп призвал Конгресс внести поправки в законопроект о помощи от коронавируса на сумму 900 миллиардов долларов, который включает в себя прямые выплаты всем американцам. Трамп заявил, что в документ следует внести поправки, увеличив сумму индивидуальной финансовой помощи.
Теги: Дональд Трамп

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