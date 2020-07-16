Об этом он заявил в интервью японской газете Nikkei.
Возможную встречу Трампа и Ким Чен Ына Болтон назвал “октябрьским сюрпризом”.
“Да, я думаю, что “октябрьский сюрприз” вполне возможен”, – сказал Болтон.
Если так произойдет, то это будет четвертая встреча Трампа с лидером КНДР.
Впервые лидеры двух государств встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Тогда была подписана декларация, согласно которой КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны США.
Во второй раз они встретились в феврале 2019 года во Вьетнаме.
Третья встреча была в июне 2019 года. Тогда политики договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, но все встречи остались безрезультатными.
- В июне президент США Дональд Трамп решил продлить на год санкции против Северной Кореи.