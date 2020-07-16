Экс-советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон уверен, что американский лидер планирует встретиться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном в октябре.

Об этом он заявил в интервью японской газете Nikkei.

Возможную встречу Трампа и Ким Чен Ына Болтон назвал “октябрьским сюрпризом”.

“Да, я думаю, что “октябрьский сюрприз” вполне возможен”, – сказал Болтон.

Если так произойдет, то это будет четвертая встреча Трампа с лидером КНДР.

Впервые лидеры двух государств встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Тогда была подписана декларация, согласно которой КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Во второй раз они встретились в феврале 2019 года во Вьетнаме.

Третья встреча была в июне 2019 года. Тогда политики договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, но все встречи остались безрезультатными.