Президент США Дональд Трамп и мулла Абдул Гани Барадар, главный переговорщик талибов и один из его членов-основателей, во вторник поговорили по телефону.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Трамп подтвердил звонок, сказав журналистам, что он “очень хорошо поговорил с лидером талибов”.

“Сегодня я разговаривал с лидером движения “Талибан”, у нас был хороший разговор, мы согласились, что насилия не должно быть, мы не хотим насилия. Посмотрим, как пойдет дальше… У меня очень хорошие отношения с муллой”, – сказал Трамп.

Комментарий Трампа прозвучал после того, как талибы возобновили военные действия в Афганистане, совершив 33 нападения в минувший день. Афганские силовики подтвердили, что нападения были совершены в 16 провинциях и направлены против мирных жителей и сил безопасности. В результате этих нападений убиты шесть мирных жителей и еще 14 ранено, а афганские силы безопасности убили восемь повстанцев-талибов, ранили и арестовали еще 15 человек.