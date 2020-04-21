Президент Дональд Трамп поздно вечером в понедельник заявил, что подпишет распоряжение о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты, поскольку страна обеспокоена здоровьем граждан и борется с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Об этом сообщает телеканал CNN.

“В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защищать рабочие места наших американских граждан я подпишу распоряжение о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты!” – написал он в Twitter.

Пока неясно, какой механизм он будет использовать для приостановки иммиграции, как долго продлится приостановка, как это повлияет на работу пограничных переходов США и тех, кто уже имеет грин-карты и когда решение вступит в силу.

Из-за коронавируса и попыток ограничить его распространение иммиграцию в Соединенные Штаты в значительной степени сократили: переселение беженцев было приостановлено, визовые отделения закрыты.