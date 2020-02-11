Президент США Дональд Трамп предлагает создать "самые мощные" ядерные силы в мире, по истечению срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3.

Об этом он заявил на встрече с губернаторами штатов.

Срок действия договора истекает в начале 2021 года.

Трамп пояснил, что о разработке инициативы можно будет говорить после того, как прекратит действовать договор, включающий Китай и Россию.

“Сейчас и Россия, и Китай одновременно хотят вести с нами переговоры, чтобы остановить безумную трату миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие. Но единственный путь, пока у нас нет этого соглашения, единственное, что я могу сделать, – это создать самые мощные ядерные силы в мире”, – заявил Трамп.

President Trump: Most prosperous economy President Trump held a business meeting with America's governors at the White House this morning! Gepostet von The White House am Montag, 10. Februar 2020