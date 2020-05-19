Об этом он заявил в ходе брифинга.
“Мы должны сделать так, чтобы такие сделки можно было как можно проще заключить”, – заявил Трамп.
Он рассказал, что ранее у США были случаи, когда определенные страны хотели приобрести у них оружие, но из-за соответствующей процедуры вынуждены были обращаться к другим продавцам. В частности, он назвал Россию и Китай.
“В прошлом были случаи, когда страны хотели купить у нас оружие, однако мы создавали так много препятствий для сделки, они были вынуждены обращаться к России или к Китаю”, – подчеркнул Трамп.
- С 20 марта десятки тысяч военнослужащих Национальной гвардии США привлечены в разных направлениях с целью преодоления пандемии коронавируса на территории страны.