Президент США Дональд Трамп предложил упростить процедуру продажи оружия другим странам, чтобы те не покупали у России или Китая.

Об этом он заявил в ходе брифинга.

“Мы должны сделать так, чтобы такие сделки можно было как можно проще заключить”, – заявил Трамп.

Он рассказал, что ранее у США были случаи, когда определенные страны хотели приобрести у них оружие, но из-за соответствующей процедуры вынуждены были обращаться к другим продавцам. В частности, он назвал Россию и Китай.

“В прошлом были случаи, когда страны хотели купить у нас оружие, однако мы создавали так много препятствий для сделки, они были вынуждены обращаться к России или к Китаю”, – подчеркнул Трамп.