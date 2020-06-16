Об этом сообщает Reuters.
Трамп считает, что в книге “Комната, где это произошло: мемуары Белого дома” будут опубликованы некие секретные данные. Планируется, что книга выйдет 23 июня.
“Я буду считать каждый разговор со мной, как с президентом, секретным. Так что это будет означать, что, если он написал книгу и выпустит книгу, он нарушил закон. Это уголовная ответственность”, – сказал он.
Трамп отметил, что сам не читал еще мемуары.
При этом генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что министерство юстиции пытается заставить Болтона “удалить секретную информацию”.
В издательстве Simon & Schuster отметили, что в книге есть инсайдерская информация о “непоследовательном, непроизвольном процессе принятия решений” Трампом. В частности, Болтон подробно описал отношения Трампа с Китаем, Россией, Украиной, Северной Кореей, Ираном, Великобританией, Францией и Германией.
“Это книга, которую Дональд Трамп не хочет, чтобы вы читали”, – заявили в издательстве.
Напомним, Трамп уволил Болтона в сентябре после 519 дней работы. Инсайдеры говорили, что у президента и советника было множество разногласий.
- В январе сообщалось, что Белый дом выступает против публикации книги бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона.