Президент США Дональд Трамп заявил, что если его экс-советник по национальной безопасности Джон Болтон опубликует мемуары, то тем самым нарушит закон и будет привлечен к уголовной ответственности.

Об этом сообщает Reuters.

Трамп считает, что в книге “Комната, где это произошло: мемуары Белого дома” будут опубликованы некие секретные данные. Планируется, что книга выйдет 23 июня.

“Я буду считать каждый разговор со мной, как с президентом, секретным. Так что это будет означать, что, если он написал книгу и выпустит книгу, он нарушил закон. Это уголовная ответственность”, – сказал он.

Трамп отметил, что сам не читал еще мемуары.

При этом генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что министерство юстиции пытается заставить Болтона “удалить секретную информацию”.

В издательстве Simon & Schuster отметили, что в книге есть инсайдерская информация о “непоследовательном, непроизвольном процессе принятия решений” Трампом. В частности, Болтон подробно описал отношения Трампа с Китаем, Россией, Украиной, Северной Кореей, Ираном, Великобританией, Францией и Германией.

“Это книга, которую Дональд Трамп не хочет, чтобы вы читали”, – заявили в издательстве.

Напомним, Трамп уволил Болтона в сентябре после 519 дней работы. Инсайдеры говорили, что у президента и советника было множество разногласий.