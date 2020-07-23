Президент США Дональд Трамп заявил, что его сопернику на выборах Джо Байдену следует пройти тест на когнитивные способности.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Трамп объяснил такое “предложение” тем, что не понаслышке знает о необходимости психического здоровья и выносливости на президентском посту. Потому, как он считает, Байдену следует пройти такой тест.

По словам Трампа, он также прошел такой тест, чтобы доказать журналистам свою профпригодность. Он уверяет, что сделал это после того, как некоторые представители СМИ “ставили под сомнение его способности”.

Трамп считает, что Байден “слишком стар” для работы президентом. Стоит отметить, что разница между кандидатами – всего три года.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.