Об этом сообщает The Guardian.
Трамп поселился на своей вилле в Палм-Бич после того, как покинул Белый дом.
В городе состоялись муниципальные выборы, в которых Трамп участвовал посредством голосования по почте.
Его супруга Мелания не просила избирательную комиссию присылать ей аналогичный бюллетень.
Это третий случай, когда политик отдал свой голос по почте.
Кроме Трампа, 126 тысяч избирателей в Палм-Бич также решили проголосовать по почте. Это более трети избирателей.
- Президент США Джо Байден приветствовал принятие Закона в интересах народа (H.R. 1), который накануне одобрили члены Палаты представителей. Это начало избирательной реформы, предусматривающей изменения в повышении безопасности процесса выборов и защите прав избирателей. Он предусматривает автоматическую регистрацию избирателей по всей стране и позволяет отбывшим наказание преступникам голосовать. Кроме этого, он расширит возможности досрочного голосования и усилит механизм голосования по почте.