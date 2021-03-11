45-й президент США Дональд Трамп запросил по почте бюллетень для голосования на местных выборов в Палм-Бич (штат Флорида). При этом, он всегда был против такого метода голосования, называя его способом для мошенничества и фальсификаций.

Об этом сообщает The Guardian.

Трамп поселился на своей вилле в Палм-Бич после того, как покинул Белый дом.

В городе состоялись муниципальные выборы, в которых Трамп участвовал посредством голосования по почте.

Его супруга Мелания не просила избирательную комиссию присылать ей аналогичный бюллетень.

Это третий случай, когда политик отдал свой голос по почте.

Кроме Трампа, 126 тысяч избирателей в Палм-Бич также решили проголосовать по почте. Это более трети избирателей.