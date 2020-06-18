Президент США Дональд Трамп просил лидера Китая Си Цзиньпина помочь ему выиграть выборы в ноябре, чтобы остаться в кресле главы государства.

Об этом написал экс-советник Трампа Джон Болтон в книге “Комната, где это произошло”, сообщает американский телеканал СNN.

По словам Болтона, это произошло на саммите Большой двадцатки (G-20).

Болтон утверждает, что был свидетелем разговора, когда Трамп прямо попросил китайского лидера помочь ему одержать победу на президентских выборах в США.

После того как Си пожаловался, что Китай слишком часто критикуют в США, глава Белого дома заявил, что в этом виноваты представители Демократической партии.

“После этого, совершенно неожиданно, он перевел разговор на предстоящие в США выборы, подчеркнув, что экономические возможности Китая могут повлиять на предвыборные кампании, и попросив Си помочь ему выиграть. Он подчеркнул важную роль фермеров и влияние, которое может оказать на исход выборов увеличение закупок соевых бобов и пшеницы Китаем”, – написал Болтон.

Он сделал акцент на том, что Трамп “умолял обеспечить его победу” на выборах.

Болтон также отметил, что ему трудно вспомнить хоть одно решение, принятое Трампом во время его работы в Белом доме, “которое не было обусловлено расчетом на переизбрание”.