Президент США Дональд Трамп заявил, что сценарий, при котором будут полностью расторжены отношения с Китаем – реален.

Об этом он написал в Twitter.

Он сделал такое заявление после того, как был подписан новый пакет санкций в отношении КНР.

“Возможно, я не до конца прояснил, но в политике США, конечно, остается вариант при различных условиях полностью порвать с Китаем”, – написал Трамп.

It was not Ambassador Lighthizer’s fault (yesterday in Committee) in that perhaps I didn’t make myself clear, but the U.S. certainly does maintain a policy option, under various conditions, of a complete decoupling from China. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

Но пользователи не поверили словам Трампа, напомнив ему в комментариях о том, что президент ранее просил лидера Китая помочь ему выиграть в ноябре на выборах. Как известно, такую информацию в мемуарах рассказал экс-советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

По словам Болтона, это произошло на саммите Большой двадцатки (G-20).

Болтон утверждает, что был свидетелем разговора, когда Трамп прямо попросил китайского лидера помочь ему одержать победу на президентских выборах в США.

“После этого, совершенно неожиданно, он перевел разговор на предстоящие в США выборы, подчеркнув, что экономические возможности Китая могут повлиять на предвыборные кампании, и попросив Си помочь ему выиграть. Он подчеркнул важную роль фермеров и влияние, которое может оказать на исход выборов увеличение закупок соевых бобов и пшеницы Китаем”, – написал Болтон.

Болтон также отметил, что ему трудно вспомнить хоть одно решение, принятое Трампом во время его работы в Белом доме, “которое не было обусловлено расчетом на переизбрание”.