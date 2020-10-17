Об этом Трамп заявил 16 октября, выступая перед избирателями в штате Джорджия, передает издание The Hill.
Президент США сказал, что Байден – “худший кандидат в истории президентской политики”. Поэтому Трамп якобы чувствует дополнительное давление, потому что вынужден бороться за президентство с этим политиком.
“Я не должен о таком шутить, но знаете что? На меня давит то, что я соревнуюсь с самым плохим кандидатом в истории президентской политики. Только представьте, что я проиграю. Всю жизнь. Что я буду делать? Скажу: “Я проиграл худшем кандидату в истории политики”. Я не буду чувствовать себя хорошо. Может мне, придется покинуть страну? Не знаю”, – сказал Трамп в шутливой манере.
При этом сам президент США даже не улыбнулся после этой речи. Поэтому ряд изданий серьезно восприняли его заявление. В частности, издание The Daily Beast пишет, что Трамп “пригрозил” оставить США в случае победы Байдена.
- Ранее Кэролайн Джулиани, дочь адвоката президента и кандидата на предстоящих выборах Дональда Трампа — Руди Джулиани, публично поддержала Джо Байдена. Она признается, что в 2016 году, когда Трампа был избран президентом, поддерживала Хиллари Клинтон, и в этот раз тоже призывает голосовать за кандидата от демократов, будучи уверенной, что бегство не решит проблем.