Его участие подтвердила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

“Марш за жизнь” состоится в Вашингтоне 24 января.

“Увидимся в пятницу”, – написал Трамп в Twitter, добавив видео с прошлогоднего марша.

Гришэм, в свою очередь, написала, что Трамп станет первым американским президентом, который придет на марш.

  • В феврале президент США Дональд Трамп призвал Конгресс законодательно запретить женщинам делать аборты на поздних сроках беременности.
  • Американская актриса и активистка движения #MeToo Алисса Милано призвала женщин устроить “секс-бойкот” в знак протеста против закона, который ограничит право на аборт в штате Джорджия (США).
  • Губернатор американского штата Алабама Кей Айви в среду, 15 мая, подписала законопроект о запрете абортов, который предусматривает тюремное заключение для нарушивших его врачей.