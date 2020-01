Его участие подтвердила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

“Марш за жизнь” состоится в Вашингтоне 24 января.

“Увидимся в пятницу”, – написал Трамп в Twitter, добавив видео с прошлогоднего марша.

See you on Friday…Big Crowd! https://t.co/MFyWLG4HFZ

Гришэм, в свою очередь, написала, что Трамп станет первым американским президентом, который придет на марш.

President @realDonaldTrump will be the FIRST POTUS EVER to attend @March_for_Life on Friday! https://t.co/E0RWUe6XDI

— Stephanie Grisham (@PressSec) January 23, 2020