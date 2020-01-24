Его участие подтвердила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
“Марш за жизнь” состоится в Вашингтоне 24 января.
“Увидимся в пятницу”, – написал Трамп в Twitter, добавив видео с прошлогоднего марша.
See you on Friday…Big Crowd! https://t.co/MFyWLG4HFZ
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2020
Гришэм, в свою очередь, написала, что Трамп станет первым американским президентом, который придет на марш.
President @realDonaldTrump will be the FIRST POTUS EVER to attend @March_for_Life on Friday! https://t.co/E0RWUe6XDI
— Stephanie Grisham (@PressSec) January 23, 2020
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