Об этом Трамп написал в Twitter.
Губернатор штата, Рой Купер, представляет Демократическую партию и выступает за дальнейшее продление карантинных ограничений в связи с эпидемией.
I love the Great State of North Carolina, so much so that I insisted on having the Republican National Convention in Charlotte at the end of August. Unfortunately, Democrat Governor, @RoyCooperNC is still in Shutdown mood & unable to guarantee that by August we will be allowed…
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2020
Съезд республиканцев запланирован на конец августа.
“Я люблю великолепный штат Северная Каролина настолько, что настоял на проведении национального партийного съезда в городе Шарлотта в конце августа. К сожалению, губернатор-демократ Рой Купер продолжает отстаивать дальнейшее приостановление любой активности и не может гарантировать, что до августа нам позволят в полной мере заполнить Арену”, – написал Трамп.
Американский лидер отметил, что если съезд провести не разрешат, то штат потеряет миллионы долларов прибыли.
“Губернатор должен дать немедленный ответ, будет ли разрешено провести мероприятие”, – написал Трамп.
Если губернатор Северной Каролины все же не согласиться с требованием президента, то Трамп собирается найти другое место для проведения партийного съезда.
Стоит напомнить, что выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что перечисляет свою годовую зарплату, которая составляет от 400 до 450 000 долларов, на борьбу с коронавируса.