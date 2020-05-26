Президент США Дональд Трамп давит на губернатора штата Северная Каролина, требуя разрешить провести в городе Шарлотт многотысячный съезд Республиканской партии, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом Трамп написал в Twitter.

Губернатор штата, Рой Купер, представляет Демократическую партию и выступает за дальнейшее продление карантинных ограничений в связи с эпидемией.

I love the Great State of North Carolina, so much so that I insisted on having the Republican National Convention in Charlotte at the end of August. Unfortunately, Democrat Governor, @RoyCooperNC is still in Shutdown mood & unable to guarantee that by August we will be allowed… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2020

Съезд республиканцев запланирован на конец августа.

“Я люблю великолепный штат Северная Каролина настолько, что настоял на проведении национального партийного съезда в городе Шарлотта в конце августа. К сожалению, губернатор-демократ Рой Купер продолжает отстаивать дальнейшее приостановление любой активности и не может гарантировать, что до августа нам позволят в полной мере заполнить Арену”, – написал Трамп.

Американский лидер отметил, что если съезд провести не разрешат, то штат потеряет миллионы долларов прибыли.

“Губернатор должен дать немедленный ответ, будет ли разрешено провести мероприятие”, – написал Трамп.

Если губернатор Северной Каролины все же не согласиться с требованием президента, то Трамп собирается найти другое место для проведения партийного съезда.

Стоит напомнить, что выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.