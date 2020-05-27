Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

По мнению Трампа, социальные платформы цензурируют и “глушат” голоса консервативно настроенных пользователей.

“Мы будем строго регулировать или закрывать их, прежде чем сможем позволить этому произойти. Мы видели, что они пытались сделать, и потерпели неудачу в 2016 году”, – написал он.

При этом президент США также напомнил о попытках манипуляций на президентских выборах в стране в 2016 году.

“Мы не позволим, чтобы более утонченная версия (мошенничества – ред.) случилась снова”, – подчеркнул он.