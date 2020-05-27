Социальная сеть Twitter обозначила сообщения президента США Дональда Трампа, как такие, в которых может быть фейковая информация.

Маркировка теперь есть под некоторыми постами американского президента.

Это первый случай в истории социальной сети, когда твит президента обозначили, как недостоверный.

В твитах, которые Twitter маркировал, как возможно фейковые, Трамп раскритиковал идею губернатора Калифорнии о проведении выборов президента с помощью почты и предложил узнать больше информации о голосовании по почте.

Это два твита, касающиеся возможных фальсификаций при голосовании на выборах по почте.

В первом твите Трамп написал, что рассылка бюллетеней по почте открывает дорогу мошенничеству.

“Почтовые ящики будут вскрыты, бюллетени будут подделаны и даже незаконно распечатаны и подписаны”, – заявил Трамп.

Он написал, что миллионы людей получат бюллетени, “независимо от того, кто они и как попали в штат”.

Трамп считает, что если проводить голосование по почте, то выборы будут сфальсифицированы.

Кликнув по маркировке “Узнайте факты о голосовании по почте”, пользователи переходят к списку неточностей, которые Трамп, по мнению специалистов Tiwtter, допустил в твитах.

“Эти твиты содержат информацию, которая потенциально вводит в заблуждение о процессах голосования, и были замечены для обеспечения дополнительного контекста вокруг избирательных бюллетеней”, – отметили в соцсети.

В ответ Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в выборы в США.

“Они заявляют, что мое сообщение о ненадежности голосования по почте является фейковым. Данные проверки основаны на сообщениях Fake News CNN и Amazon Washington Post”, – написал Трамп.

Он добавил, что “Twitter полностью душит свободу слова» и он не позволит, чтобы это произошло.