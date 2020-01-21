Соответствующее заявление американский лидер сделал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляцию осуществляло издание The Guardian.

“Сейчас не время для пессимизма, сейчас время для оптимизма. Страх и сомнения не являются хорошей моделью мышления. Потому что сейчас – время для огромной надежды и радости, и оптимизма, и действия. Но, чтобы принять возможности завтрашнего дня, мы должны отвергнуть этих вечных пророков гибели, и их предсказания апокалипсиса. Они являются наследниками вчерашних глупых гадалок. Они есть у нас в США, такие люди есть и в ваших странах. Они хотят, чтобы мы плохо себя чувствовали, но мы этого не допустим”, – отметил Трамп.

По его мнению, экоактивисты стремятся “контролировать каждый аспект нашей жизни”.

“Они предсказывали кризис перенаселения в 1960-х, массовый голод в 1970-х, конец запасов нефти в 1990-х. Эти паникеры всегда хотят одного – абсолютной власти, чтобы доминировать, трансформировать и контролировать каждый аспект наших жизней”, – заявил американский лидер.

(На видео – с 1 часа 13 мин.)

Как сообщает американский телеканал CNN, заявление Трампа прозвучало вскоре после выступления шведской экологической активистки Греты Тунберг, которая обвинила мировых лидеров в том, что они не предпринимают никаких действий в вопросах климата.

Трамп прямо не упоминал Тунберг в своей речи. Как сообщает британское агентство ВВС, во время выступления лидера США активистка сидела в зале.

Проблемы изменения климата являются одной из ключевых тем повестки дня форума в Давосе.