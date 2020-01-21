Соответствующее заявление американский лидер сделал, выступая на форуме. Трансляцию осуществляло издание The Guardian.
Согласно инициативе, в течение следующего десятилетия на планете должны посадить один триллион деревьев.
“США находятся среди стран с самым чистым воздухом и чистой водой на Земле… Мы хотим сберечь величие Божьего творения и естественную красоту нашего мира. Мы присоединимся к инициативе по высадке триллиона деревьев”, – подчеркнул Трамп.
Он добавил, что США будут продолжать проявлять лидерство в восстановлении, выращивании и лучшем управлении лесами.
“Мы используем наше лидерство для восстановления, выращивания и лучшего управления нашими деревьями и лесами в целом. Это не время для пессимизма. Настало время оптимизма”, – заявил президент США.
(На видео – с 1 час. 12 мин.)