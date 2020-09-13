После нескольких недель публичного молчания по поводу лесных пожаров, опустошающих Западное побережье, президент Трамп запланировал визит в Калифорнию на понедельник. Там он вместе с местными и федеральными службами пожарной безопасности выступит на брифинге.

Об этом пишет издание The New York Times.

О визите стало известно после того, как Трамп в своем Twitter в пятницу поблагодарил пожарных и работников скорой медицинской помощи за работу в зоне чрезвычайного бедствия. Это было первое сообщение президента за почти месяц лесных пожаров, которые унесли по меньшей мере 20 жизней и уничтожили миллионы акров земли в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне.

Молчание Трампа по поводу лесных пожаров стало более заметным на фоне откровенностей по многим другим вопросам.

Например, в День труда Трамп провел пресс-конференцию, чтобы объявить об улучшениях в экономике и защитить себя после того, как The Atlantic опубликовала отчет, в котором говорится, что президент сделал пренебрежительные замечания в отношении военнослужащих. На двух митингах в Мичигане и Северной Каролине президент Трамп делал раздутые и неточные заявления о своих достижениях в ходе кампании в критических штатах. А в Twitter он напал на демократов и протестующих, продвигая ложные заявления об опасности голосования по почте.

Президент подписал декларацию о крупном стихийном бедствии в Калифорнии, которое началось 14 августа. В соответствии с этой декларацией штату будет оказана федеральная помощь.

В 2018 году Трамп также посещал Калифорнию, сильно пострадавшую от лесных пожаров.