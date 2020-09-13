Об этом пишет издание The New York Times.
О визите стало известно после того, как Трамп в своем Twitter в пятницу поблагодарил пожарных и работников скорой медицинской помощи за работу в зоне чрезвычайного бедствия. Это было первое сообщение президента за почти месяц лесных пожаров, которые унесли по меньшей мере 20 жизней и уничтожили миллионы акров земли в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне.
Молчание Трампа по поводу лесных пожаров стало более заметным на фоне откровенностей по многим другим вопросам.
Например, в День труда Трамп провел пресс-конференцию, чтобы объявить об улучшениях в экономике и защитить себя после того, как The Atlantic опубликовала отчет, в котором говорится, что президент сделал пренебрежительные замечания в отношении военнослужащих. На двух митингах в Мичигане и Северной Каролине президент Трамп делал раздутые и неточные заявления о своих достижениях в ходе кампании в критических штатах. А в Twitter он напал на демократов и протестующих, продвигая ложные заявления об опасности голосования по почте.
Президент подписал декларацию о крупном стихийном бедствии в Калифорнии, которое началось 14 августа. В соответствии с этой декларацией штату будет оказана федеральная помощь.
В 2018 году Трамп также посещал Калифорнию, сильно пострадавшую от лесных пожаров.
- Ранее в Сети появились фото и видео из Сан-Франциско, который затянул дым от лесных пожаров.