Президент Трамп впервые признал, что бывший вице-президент Джозеф Р. Байден-младший победил его на президентских выборах, но продолжает безосновательно настаивать на том, что победа Байдена была результатом "сфальсифицированных выборов".

Об этом Трамп написал в Twitter.

“Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не было никаких наблюдателей за голосованием и подсчетом голосов, а голоса подсчитывались частной компанией радикальных левых Dominion с плохой репутацией и плохим оборудованием”, – написал Трамп.

Он также отметил среди причин своего поражения “фейковые и промолчавшие” СМИ.

Стоит отметить, что Twitter заметил эту публикацию как такую, которая нуждается в проверке фактов.

Через час Трамп написал еще один твит, в котором заявил: “Выборы сфальсифицированы. Мы выиграем”.

Twitter и этот твит Трампа обозначил как содержащий противоречивую информацию.