Об этом Трамп написал в Twitter.
“Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не было никаких наблюдателей за голосованием и подсчетом голосов, а голоса подсчитывались частной компанией радикальных левых Dominion с плохой репутацией и плохим оборудованием”, – написал Трамп.
Он также отметил среди причин своего поражения “фейковые и промолчавшие” СМИ.
Стоит отметить, что Twitter заметил эту публикацию как такую, которая нуждается в проверке фактов.
Через час Трамп написал еще один твит, в котором заявил: “Выборы сфальсифицированы. Мы выиграем”.
Twitter и этот твит Трампа обозначил как содержащий противоречивую информацию.
- Трамп продолжает подвергать сомнению законность подсчета голосов в Пенсильвании, Неваде, Джорджии и Висконсине, четырех штатах, которые на этих выборах стали предметом пристального внимания.