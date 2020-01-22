Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы "отбирают кандидатуру" у демократа Берни Сандерса, отвлекая его от кампании делом об импичменте.

Соответствующий пост Трамп опубликовал в Twitter.

Сперва президент Трамп опубликовал пост с вирусным видеороликом, на котором Сандерс неловко оттолкнул своего соперника-демократа Тома Стейера. При этом он назвал Стейера “неудачником”.

“Стейер — главный неудачник. Просто не понимаю. Это второй раз с Берни!”, — прокомментировал ролик Трамп.

Bernie is not having it with Tom Steyer 😂 pic.twitter.com/WObZWQRwHV — Daily Caller (@DailyCaller) January 20, 2020

Следом был опубликован еще один пост, посвященный Сандерсу. В нем Трамп обвинил демократов в том, что они “отбирают кандидатуру” у Сандерса.

“Они отбирают кандидатуру у Берни во второй раз. Сфальсифицировано!”, — заявил Трамп.

Аналогичное заявление Трамп сделал в пятницу. По его словам, Палата представителей Конгресса США преднамеренно отвлекла сенатора от его кампании, ведь он должен присутствовать на сессии каждый день, кроме воскресенья, пока Сенат не примет окончательное решение в деле об импичменте.

“Они снова фальсифицируют выборы против Берни Сандерса, как и в прошлый раз, только еще более очевидно. Они выводят его из столь важной Айовы, чтобы он, как сенатор, прошел через судебный процесс по делу об импичменте. Таким образом, Сумасшедшая Нэнси (спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси — ред.) дает Сонному Джо Байдену сильное преимущество, и Берни снова исключают. Очень несправедливо, но именно так демократы играют в игру. Во всяком случае, это очень весело смотреть!”, — написал Трамп в Twitter 17 января.

Сандерс, как сообщалось ранее, практически сравнял свои шансы в президентской гонке с экс-вице-президентом США, демократом Джо Байденом. По данным опросов, он набирают 27% и 24% голосов соответственно.

При этом основным конкурентом Трампа на выборах по-прежнему называют Джо Байдена. По данным опросов, у него наиболее высокие шансы, чтобы победить Трампа (45%). По этому же показателю у Сандерса только 24%.