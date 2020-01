Соответствующий пост Трамп опубликовал в Twitter.

Сперва президент Трамп опубликовал пост с вирусным видеороликом, на котором Сандерс неловко оттолкнул своего соперника-демократа Тома Стейера. При этом он назвал Стейера “неудачником”.

“Стейер — главный неудачник. Просто не понимаю. Это второй раз с Берни!”, — прокомментировал ролик Трамп.

Bernie is not having it with Tom Steyer 😂 pic.twitter.com/WObZWQRwHV

— Daily Caller (@DailyCaller) January 20, 2020