Президент США Дональд Трамп сказал, что в начале нынешнего года осознанно уменьшал угрозу коронавируса из-за нежелания вызвать панику в обществе.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Зная о том, что коронавирус смертельно опасен, американский президент Дональд Трамп сознательно минимизировал его угрозу. Об этом говорится в новой книге журналиста Боба Вудворда “Ярость”, сообщает CNN.

На сайте телеканала опубликовано отрывки из аудиозаписей интервью журналиста с президентом, подтверждающие это.

Трамп признался журналисту, что сознательно уменьшал значение коронавируса в начале нынешнего года, зная, что вирус смертелен и значительно опаснее, чем сезонный грипп.

“Он более смертельнее, чем даже тяжелый грипп”, – сказал Трамп в интервью Вудворду 7 февраля.

При этом в феврале Трамп публично говорил американцам, что вирус не хуже сезонного гриппа, предусматривал, что к апрелю он исчезнет, ​​и заявлял, что правительство США полностью контролирует заболевание, напомнил телеканал.

Лишь через несколько недель Трамп публично признал, что вирус не является обычным гриппом, и что он может передаваться через воздух. Уже 19 марта в интервью Вудворду Трамп признал, что намеренно преуменьшал опасности коронавируса, “чтобы не вызвать панику”.

Трамп ответил на книгу Вудворда, защищая свою реакцию на пандемию и подтвердил, что не хочет создавать панику.

“Ну, я думаю, если бы вы сказали, чтобы уменьшить панику, возможно, это так”, – сказал Трамп.

“Дело в том, что я переживаю за эту страну. Я люблю нашу страну. И я не хочу, чтобы люди боялись. Я не хочу создавать панику … Мы хотим показать уверенность. Мы хотим показать силу”, – ответил Трамп.

Новая книга Вудворда охватывает также расовые отношения, дипломатию с Северной Кореей и другие вопросы, которые были на повестке дня президента США в течение последних двух лет.

Книга частично основана на 18 интервью журналиста с президентом, а также на информации людей, имена которых не разглашаются.