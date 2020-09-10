Об этом сообщает телеканал CNN.
Зная о том, что коронавирус смертельно опасен, американский президент Дональд Трамп сознательно минимизировал его угрозу. Об этом говорится в новой книге журналиста Боба Вудворда “Ярость”, сообщает CNN.
На сайте телеканала опубликовано отрывки из аудиозаписей интервью журналиста с президентом, подтверждающие это.
Трамп признался журналисту, что сознательно уменьшал значение коронавируса в начале нынешнего года, зная, что вирус смертелен и значительно опаснее, чем сезонный грипп.
“Он более смертельнее, чем даже тяжелый грипп”, – сказал Трамп в интервью Вудворду 7 февраля.
При этом в феврале Трамп публично говорил американцам, что вирус не хуже сезонного гриппа, предусматривал, что к апрелю он исчезнет, и заявлял, что правительство США полностью контролирует заболевание, напомнил телеканал.
Лишь через несколько недель Трамп публично признал, что вирус не является обычным гриппом, и что он может передаваться через воздух. Уже 19 марта в интервью Вудворду Трамп признал, что намеренно преуменьшал опасности коронавируса, “чтобы не вызвать панику”.
Трамп ответил на книгу Вудворда, защищая свою реакцию на пандемию и подтвердил, что не хочет создавать панику.
“Ну, я думаю, если бы вы сказали, чтобы уменьшить панику, возможно, это так”, – сказал Трамп.
“Дело в том, что я переживаю за эту страну. Я люблю нашу страну. И я не хочу, чтобы люди боялись. Я не хочу создавать панику … Мы хотим показать уверенность. Мы хотим показать силу”, – ответил Трамп.
Новая книга Вудворда охватывает также расовые отношения, дипломатию с Северной Кореей и другие вопросы, которые были на повестке дня президента США в течение последних двух лет.
Книга частично основана на 18 интервью журналиста с президентом, а также на информации людей, имена которых не разглашаются.
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