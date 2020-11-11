Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, каким заведениям будет разрешено работать во время карантина выходного дня.
Что будет работать в субботу и воскресенье:
- продуктовые магазины;
- магазины, где 60% площади предназначены для продажи продуктов, горючего, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ветеринарных препаратов,
- аптеки (в частности, ветеринарные)
- АЗС (без зон питания),
- СТО;
- общественный транспорт;
- операторы почтовой связи;
- медицинские и ветеринарные клиники;
- съемочные площадки (с ограничением количества участников съемок)
- гостиницы, но только в режиме предоставления услуг размещения;
- учреждения по предоставлению финансовых услуг, услуг инкассации и перевозки ценностей
Что будет запрещено:
- прием посетителей в заведениях общественного питания (бары, рестораны, кафе и т.п.) – возможна только торговля на вынос;
- прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности;
- работа магазинов, кроме продуктовых (не менее 60% заведения должно быть посвящено торговли продуктами, топливом, лекарствами, изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами)
- работа учреждений культуры, которые проводят культурно-массовые мероприятия (концерты, фестивали, театральные мероприятия, кинопоказы и т.д.);
деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.
Напомним, Кабинет Министров Украины сегодня на заседании ввел жесткий карантин выходного дня. Противоэпидемические меры будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника.
- Сегодня в Киеве под стенами Верховной Рады собрался многочисленный митинг владельцев и работников ресторанов, кафе, пивоварен, которые требуют не закрывать их заведения в связи с карантином.