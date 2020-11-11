В Правительстве ввели карантин выходного дня. Так, в субботу и воскресенье в Украине будут работать только аптеки, продуктовые магазины и АЗС.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, каким заведениям будет разрешено работать во время карантина выходного дня.

Что будет работать в субботу и воскресенье:

продуктовые магазины;

магазины, где 60% площади предназначены для продажи продуктов, горючего, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ветеринарных препаратов,

аптеки (в частности, ветеринарные)

АЗС (без зон питания),

СТО;

общественный транспорт;

операторы почтовой связи;

медицинские и ветеринарные клиники;

съемочные площадки (с ограничением количества участников съемок)

гостиницы, но только в режиме предоставления услуг размещения;

учреждения по предоставлению финансовых услуг, услуг инкассации и перевозки ценностей

Что будет запрещено:

прием посетителей в заведениях общественного питания (бары, рестораны, кафе и т.п.) – возможна только торговля на вынос;

прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности;

работа магазинов, кроме продуктовых (не менее 60% заведения должно быть посвящено торговли продуктами, топливом, лекарствами, изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами)

работа учреждений культуры, которые проводят культурно-массовые мероприятия (концерты, фестивали, театральные мероприятия, кинопоказы и т.д.);

деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Напомним, Кабинет Министров Украины сегодня на заседании ввел жесткий карантин выходного дня. Противоэпидемические меры будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника.