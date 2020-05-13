Чехия, Австрия и Португалия заявили о возобновлении футбольного сезона после двухмесячного карантина в связи с коронавирусом.

Об этом проинформировали официальные сайты футбольных лиг этих стран.

В субботу, 23 мая, состоится первый матч чешской Фортуна-лиги. В этой игре встретятся “Теплице” и либерецкий “Слован”. Расписание остальных туров станет известно позже. Чешским клубам осталось провести по 6-7 матчей.

Ligové grémium dnes dalo souhlas se znovuzahájením obou soutěží 👍 Restart proběhne v sobotu 23. 5. dohrávkou @FK_Teplice 🆚 @FCSlovanLiberec 📅 ℹ️ Upřesněné termíny utkání zveřejní LFA v nejbližších dnech. pic.twitter.com/t521h6echg — FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) May 12, 2020

С 30 мая возобновят футбольные матчи в Австрии. Правительство уже одобрило соответствующее решение.

30 мая в Австрии состоится финал национального кубка. Австрийская бундеслига возобновится немного позже.

Schon bald könnte der Ball wieder rollen. Die behördlichen Rahmenbedingungen sind seit heute Vormittag abgesteckt. Die HPYBET 2. Liga stellt zudem einen Antrag auf Saisonverlängerung über den 30.06. hinaus ans ÖFB-Präsidium.

Alle Infos: https://t.co/LiHPOYVPVw#BundesligaTeamwork pic.twitter.com/MBwa9fQ8EQ — Fußball-Bundesliga (@OEFBL) May 12, 2020

В Португалии футбольный сезон возобновят 4 июня. В этот день состоится один или несколько матчей 25 тура высшего дивизиона. Полный календарь игр еще разработали.

A Liga Portugal anunciou oficialmente nesta terça-feira que o regresso dos jogos da Liga NOS está apontado para 4 de junho de 2020. — SL Benfica (@SLBenfica) May 12, 2020

Во всех трех странах футбольные матчи будут проходить без зрителей на трибунах.

Перед началом сезона все футболисты должны пройти тест на коронавирус.