Об этом проинформировали официальные сайты футбольных лиг этих стран.

В субботу, 23 мая, состоится первый матч чешской Фортуна-лиги. В этой игре встретятся “Теплице” и либерецкий “Слован”. Расписание остальных туров станет известно позже. Чешским клубам осталось провести по 6-7 матчей.

С 30 мая возобновят футбольные матчи в Австрии. Правительство уже одобрило соответствующее решение.
30 мая в Австрии состоится финал национального кубка. Австрийская бундеслига возобновится немного позже.

В Португалии футбольный сезон возобновят 4 июня. В этот день состоится один или несколько матчей 25 тура высшего дивизиона. Полный календарь игр еще разработали.

Во всех трех странах футбольные матчи будут проходить без зрителей на трибунах.

Перед началом сезона все футболисты должны пройти тест на коронавирус.