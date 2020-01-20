Капсула Air Dior, лицом которой стал американский трэп-исполнитель Трэвис Скотт, это штаны, шорты, футболки, свитер, худи, блейзер, и, конечно же, кроссовки.

Об этом сообщает Nike News.

В сообщении сказано, что в капсулу вошли кроссовки Air Jordan 1 в низкой и высокой версиях. Также в коллаборации выйдет линия одежды, вдохновленная стилем Майкла Джордана за пределами баскетбольной площадки.

В капсулу вошли штаны, два вида шелковых шорт, футболки с совмещенным лого крыльев Jordan с надписью Air Dior, бомбер с логотипом на спине, кашемировый свитер, замшевая худи и блейзер, выполненные в синих, белых и серых тонах.

Также в капсуле несколько аксессуаров. Это носки, головные повязки, шелковые платки, подвески на шею, а также панама с логотипом.

Все вещи, в том числе кроссовки, отшивали в Италии.

Мини-лукбук с Трэвисом снял фотограф Джеки Никерсон.

“Эти вещи вдохновлены стилем Майкла Джордана за пределами корта. Он всегда носил костюмы — и мне это нравится. Мне нравится, что мы делаем что-то абсолютно неожиданное в плане одежды”, – рассказал о капсуле креативный директор Dior Homme Ким Джонс.

Капсула и кроссовки поступят в продажу одновременно.

Выйдет 8,5 тысяч пар кроссовок высокой версии, а также 4,7 тысячи кроссовой низкой версии. Такой количество имеет символический характер. В первом случае – это отсылка к запуску модели Air Jordan 1 в продажу в 1985 году, во втором – отсылка к показу первой кутюрной коллекции Диора в 1947 году.

Также стоит отметить, что коллаборацию Dior и Nike уже представили во время показа предосенней коллекции Dior Homme, в создании которой участвовал Шон Стусси.