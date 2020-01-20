Об этом сообщает Nike News.
В сообщении сказано, что в капсулу вошли кроссовки Air Jordan 1 в низкой и высокой версиях. Также в коллаборации выйдет линия одежды, вдохновленная стилем Майкла Джордана за пределами баскетбольной площадки.
В капсулу вошли штаны, два вида шелковых шорт, футболки с совмещенным лого крыльев Jordan с надписью Air Dior, бомбер с логотипом на спине, кашемировый свитер, замшевая худи и блейзер, выполненные в синих, белых и серых тонах.
Также в капсуле несколько аксессуаров. Это носки, головные повязки, шелковые платки, подвески на шею, а также панама с логотипом.
Все вещи, в том числе кроссовки, отшивали в Италии.
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“Эти вещи вдохновлены стилем Майкла Джордана за пределами корта. Он всегда носил костюмы — и мне это нравится. Мне нравится, что мы делаем что-то абсолютно неожиданное в плане одежды”, – рассказал о капсуле креативный директор Dior Homme Ким Джонс.
Капсула и кроссовки поступят в продажу одновременно.
Выйдет 8,5 тысяч пар кроссовок высокой версии, а также 4,7 тысячи кроссовой низкой версии. Такой количество имеет символический характер. В первом случае – это отсылка к запуску модели Air Jordan 1 в продажу в 1985 году, во втором – отсылка к показу первой кутюрной коллекции Диора в 1947 году.
Также стоит отметить, что коллаборацию Dior и Nike уже представили во время показа предосенней коллекции Dior Homme, в создании которой участвовал Шон Стусси.
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