В Одессе прошел второй тур выборов мэра. По предварительным данным, лидирует действующий городской голова Геннадий Труханов.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола Киевского международного института социологии (КМИС).

Отметим, во второй тур в Одессе вышли Труханов и нардеп от ОПЗЖ Николай Скорик. Согласно экзит-полу КМИС на 20:00 за Труханова проголосовали 56,7%, за Скорика – 40,9% избирателей.

Фото: данные экзит-пола КМИС

По состоянию на 20:00 опрошено 2126 респондентов на 40 избирательных участках. Применялась методика “тайного голосования”. Уровень досягаемости (количество избирателей, которые согласились принять участие в опросе) составляет 65.9%. Погрешность выборки не должна превышать 3-4%.