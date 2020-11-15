Об этом свидетельствуют данные экзит-пола Киевского международного института социологии (КМИС).
Отметим, во второй тур в Одессе вышли Труханов и нардеп от ОПЗЖ Николай Скорик. Согласно экзит-полу КМИС на 20:00 за Труханова проголосовали 56,7%, за Скорика – 40,9% избирателей.
Фото: данные экзит-пола КМИС
По состоянию на 20:00 опрошено 2126 респондентов на 40 избирательных участках. Применялась методика “тайного голосования”. Уровень досягаемости (количество избирателей, которые согласились принять участие в опросе) составляет 65.9%. Погрешность выборки не должна превышать 3-4%.
- 15 ноября в Одессе во время второго тура выборов городских голов сообщили о заминировании городской ТИК.