Пятый президент Украины Петр Порошенко в пятую годовщину запуска зоны свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом заявил, что это событие навсегда изменило украинскую внешнеэкономическую политику и открыло качественно новые безграничные возможности для национальных экспортеров и иностранных инвестиций.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

Он добавил, что скептики и популисты не верили в успех соглашения с Евросоюзом. В то же время РФ усиливала экономическую блокаду традиционных рынков на востоке. Все это было частью плана по дискредитации курса Украины на экономическую интеграцию с ЕС.

“А уже сегодня около 40% общего объема торговли Украины принадлежит европейскому направлению. За 5 лет мы увеличили объем торговли с ЕС примерно на 60%. Украина уверенно входит в первую двадцатку торговых партнеров Евросоюза и в пятерку крупнейших экспортеров аграрной продукции в ЕС. И мы продолжим этот путь успеха”, – написал Порошенко.

Также он добавил, что Европейская Солидарность и в дальнейшем будет поддерживать усилия правительства по ускорению процесса обновления Соглашения об ассоциации с ЕС.

“Экономическая интеграция – это путь к достижению критериев членства и к практическому решению вопроса о вступлении Украины в Европейский Союз – гарантии нашей независимости, суверенитета, благополучия и безопасности”, – подчеркнул Порошенко.