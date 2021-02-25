Об этом сообщает CNN.

Нападения решили расследовать через три года после того, как бывший офицер разведки США Марк Полимеропулос стал жертвой таинственной атаки в Москве. Она навсегда изменила жизнь мужчины, ведь сейчас у Полимеропулоса диагностировали черепно-мозговую травму, бессонницу и тревогу.

“Когда врачи дали мне бумажку с диагнозом, в котором констатировали черепно-мозговую травму, вы знаете, у меня были слезы на глазах. Фактически я немедленно позвонил другому сотруднику агентства, которого это коснулось. Никто мне раньше не верил”, – сказал Полимеропулос.

Полимеропулос – один из около 40 правительственных чиновников США, которые стали жертвами невидимых атак в России, Кубе, Китае и других местах по всему миру.

По данным издания, ЦРУ создало свою первую в истории оперативную группу, которая сосредоточилась на расследовании микроволновых атак на сотрудников американских спецслужб. Планируется привлечь широкий спектр ресурсов и обеспечить создание команды для предупреждения любых будущих инцидентов.

Сейчас группа находится на стадии формирования. В ее состав войдут высококвалифицированные профессионалы спецслужб США.

Новый импульс

Власти США решили расследовать таинственные нападения на чиновников после того, как появились данные о ложных первичные расследованиях. Это дало новый импульс.

История Полимеропулоса демонстрирует сложный вызов, с которым сталкивается администрация Байдена в противостоянии с Россией. Список случаев и подозреваемых в агрессии осуществленной Россией против американской демократии и американских чиновников, огромен.

Более того, администрация Байдена готовится дать отпор России. В частности, в ближайшие дни США введет санкции против РФ из-за отравления и заключения российского оппозиционного лидера Алексея Навального и хакерство SolarWinds. Теперь США хотят найти доказательства причастности России к таинственным нападениям на дипломатов и агентов.

Напомним, что нападение на Полимеропулоса произошло в декабре 2017 года, когда он выполнял задание в Москве в рамках подпольной операции с целью выявления вмешательства России в выборы 2016 года в США.

“Я проснулся среди ночи с невероятным головокружением, комната кружилась. Я был в таких местах, как Ирак и Афганистан, по мне стреляли. Но это, безусловно, самый страшный опыт в моей жизни”, – рассказал мужчина.

Виновников нападения до сих пор не установили, но американские дипломаты и парламентарии уверены в виновности России.

По данным следствия, Полимеропулос мог стать жертвой “направленного” микроволнового излучения, которое стало причиной возникновения таких симптомов.

Американское разведывательное сообщество в течение десятилетий изучало микроволновые атаки. Ведомство также знало, что Россия исследовала микроволновое оружие еще в 70-х годах прошлого века, что может свидетельствовать о достаточной базе для осуществления нападений на американских дипломатов.

В то же время Полимеропулос, который провел свою карьеру в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, описал свои отношения с ЦРУ как переход от любви к разводу.

Пресс-секретарь ЦРУ Тимоти Барретт заявил, что ведомство “работает совместно с другими государственными органами, чтобы удвоить усилия по поиску ответов непонятных глобальных инцидентов со здоровьем, которые затронули персонал”.

“Ненужные страдания”

Полимеропулос ушел в отставку в 2019 году. Однако он уверен, что пережил “ненужные страдания” и не получил поддержки от ЦРУ. Двое других чиновников Государственного департамента, подвергшихся подобным нападениям, также заявили о разочаровании из-за равнодушия ведомства и отсутствие необходимой помощи.

Врачи говорят, что лечение черепно-мозговых травм, нанесенных путем микроволнового удара, более эффективно на ранних этапах. Человек может и вовсе не вылечиться. Травма будет постоянно напоминать о себе.

Полимеропулос соглашался на различные методы лечения. В частности, мужчина прошел курс арт-терапии, в рамках которой изображал свое состояние и отношение к конкретным вещам. Специалисты констатировали, что пациент истощен и разочарован. Он считает, что таинственное нападение разрушило его семью и жизнь.

Недавно были рассекречены отчет Государственного департамента, в котором говорится об очевидных ошибках в первичных расследованиях нападений. Прошел месяц пребывания Байдена на посту президента. Его администрация уже выразила заинтересованность таинственными нападениями на агентов и дипломатов. Похоже, Байден хочет найти виновных в атаках и получить очередной рычаг воздействия на нескольких стран, включая Россию, Китай и Кубу.

“Мы имеем не высшего приоритета, чем безопасность персонала США, их семей и других граждан США. Правительство США работает над тем, чтобы определить, что произошло с нашими сотрудниками и их семьями. Мы хотим обеспечить благосостояние существования и здоровья наших чиновников в будущем. Это расследование продолжается и является приоритетным. Департамент еще не установил причину или виновника”, – сообщили в пресс-службе Госдепа.

Команда новой оперативной группы будет заниматься не только расследованием тайных нападений, но и обеспечивать контроль над безопасностью дипломатов и чиновников. К работе группы привлекут агентов спецслужб, врачей, ученых и других специалистов. Источники, знакомые с расследованиями, сообщают, что следствием занимаются координационные группы ЦРУ, ФБР, Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) и Государственного департамента.

Пока неизвестно, будут ли рассматривать все атаки в рамках совместного расследования, или отдельно.

В поисках ответов

Жертвы остались недовольны реакцией федерального правительства. Поэтому делами заинтересовались члены Конгресса.

Сенатор Жанна Шахин, демократ от штата Нью-Гемпшир, говорит, что администрация Байдена должна расставить приоритеты в этом вопросе лечения и расследования.

“Если мы не будем привлекать виновных к ответственности, то мы можем быть уверены, что это будет продолжаться. И это угроза национальной безопасности для Соединенных Штатов и нашего персонала”, – сказала Шахин.

Во времена каденции Трампа в Конгрессе проводили секретные брифинги касательно приступов. Однако многие материалы не были обнародованы. Складывается впечатление, что администрация Трампа не желала проводить масштабные расследования.

Некоторые конгрессмены уверены, что именно нерешительность администрации бывшего президента в расследовании атак вызвала неудачу Трампа в противостоянии с РФ.